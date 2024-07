Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Unfallflucht

Bereits am Samstag den 13.07.2024 um 10.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen BMW 1er in der Ruhestraße vor Gebäude 31 in Mengen. Als er gegen 15.00 Uhr wieder an sein Fahrzeug kommt, stellt er einen Schaden am linken hinteren Kotflügel fest. Den Unfallspuren zur Folge streifte bislang unbekanntes Fahrzeug den BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000.- Euro. Zeugen welche den Unfall gegebenenfalls beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell