Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Dieburg: Unter anderem 15.000 Euro Diebesgut

Mehrere Einbrüche am Wochenende

Darmstadt-Dieburg (ots)

Im Bereich Darmstadt-Dieburg hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende auf insgesamt vier Objekte abgesehen.

Zwischen Sonntag (7.4.) und Montagmorgen (8.4.) hatten es bislang unbekannte Täter im Ortsteil Hähnlein, auf verschiedene Arbeitsmaschinen abgesehen. Die Täter konnten ungehindert in das Neubaugebiet gelangen. An einer Baustelle im Vogelsbergring waren schwere Maschinen, von bis zu 400 Kilogramm, zur Bearbeitung der Bodenplatte, über das Wochenende stehen gelassen worden. Dort entwendeten die Täter mehrere Geräte im Wert von circa 15.000 Euro.

In der Nacht zum Montag (8.4.), gegen 2.20 Uhr hebelten drei unbekannte Täter in Erzhausen ein Fenster einer Gaststätte in der Bahnhofstraße auf. Aus dem Innenraum der Gaststätte entwendeten sie eine Geldkassette mit bislang unbekanntem Inhalt. Bei den drei unbekannten Tätern soll es sich laut Zeugenaussagen um 14 bis 20-jährige Jugendliche von schlanker Statur gehandelt haben. Sie flüchteten gemeinsam auf einem Motorroller in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum zwischen 15.30 und 18.30 Uhr versuchten sich unbekannte Täter am Freitag (5.4.) in Schaafheim Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße zu verschaffen. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht, welche anschließend die Flucht ergriffen und einen Schaden von etwa 100 Euro hinterließen.

Über ein Fenster versuchten unbekannte Täter am Samstagabend (6.4.) gegen 23 Uhr in einen Blumenladen in Nieder-Modau einzusteigen. In der Straße "Am Lohberg" hebelten sie das Fenster zu den Räumlichkeiten eines Blumenladens auf und stießen dabei einen Gegenstand zu Boden. Durch den verursachten Lärm kam eine aufmerksame Anwohnerin ans Fenster und ertappte die Täter. Diese flüchteten sofort ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Einbruchskommissariat (K 21/22) in Darmstadt nimmt die Ermittlungen in Schaafheim und Nieder-Modau auf. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 melden. Für Hinweise zu den Tatorten in Pfungstadt und Erzhausen ist das Kommissariat 42 zuständig. Es kann über die Telefonnummer 06157 / 9509- 30 erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell