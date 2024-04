Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Autos im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Nachdem am Wochenende insgesamt drei geparkte Autos in Pfungstadt, Babenhausen und Otzberg-Hering von unbekannten Tätern angegangen worden sind, hat das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Am Sonntag (7.4.) um 3 Uhr versuchten drei dunkel gekleidete Männer einen Ford Mustang auf einem Firmengelände in der Retfordstraße in Pfungstadt mit einem technischen Gerät zu öffnen. Als ihnen dies nicht gelang, versuchte es das kriminelle Trio noch an einem weiteren Auto. Hier wurden die Unbekannten jedoch von einem Zeugen gestört. Sofort ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (5.4.) und Samstagmorgen (6.4.) machten sich Kriminelle an einem weißen Mercedes Sprinter zu schaffen, der in der Straße "Im Erloch" in Babenhausen geparkt war. Gewaltsam schnitten sie eine Dichtung auf und hebelten eine Scheibe des Transporters auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten die Unbekannten unter anderem den Bordcomputer des Wagens. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden über mehrere hundert Euro.

Einen grauen VW Passat hatten bislang unbekannte Täter zwischen Samstag (6.4.) und Sonntag (7.4.) im Visier. Der Passat war in der Straße "Im Finkenhäuschen" geparkt, als die Kriminellen eine Scheibe des Wagens einschlugen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten. Mit unter anderem einem erbeuteten Laptop im Wert von mehreren hundert Euro suchten sie anschließend unentdeckt das Weite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell