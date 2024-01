Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Viktoriastraße (ots)

Am Samstag, 13.01.2024 gegen 08:10 Uhr meldet ein Zeuge den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte steht der Dachstuhl des Gebäudes bereits sichtbar in Flammen. Im Anschluss daran können alle Hausbewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses, sowie der angrenzenden Gebäude von der eingetroffenen Feuerwehr und den Polizeikräften evakuiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erleidet lediglich eine Frau einen Nervenzusammenbruch, alle anderen Betroffenen bleiben unverletzt. Das Haus ist größtenteils nicht mehr bewohnbar und die Bewohner werden vorerst in Notunterkünften untergebracht.

Die Brandursache ist zum Mitteilungszeitpunkt noch unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

