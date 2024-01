Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Einsatz von Spezialeinsatzkräften nach Streitigkeiten

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am Freitag, den 12.01.2024, kam es gegen 08:30 Uhr in der Badenheimer Straße in Pfaffen-Schwabenheim zu einem Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialeinsatzkräften. Vorangegangen waren Streitigkeiten zwischen einem 60-jährigen Anwohner und einem Mitarbeiter der örtlichen Grundschule, im Rahmen dessen letzterer leicht verletzt worden ist. Der 60-Jährige wurde im Anschluss den Fachkräften des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Bad Kreuznach zwecks Begutachtung seiner Person zugeführt. Darüber hinaus wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen ihn eingeleitet. Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter 0671 8811-100.

