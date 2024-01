POL-PDKH: verhältnismäßig ruhige Silvesternacht für die Polizei in Bad Kreuznach

Stromberg (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Stromberg. Ein 26-jähriger Mann beschädigte zunächst den Außenspiegel eines PKW und bedrohte kurz darauf eine Insassin mit einem Teleskopschlagstock. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort flüchtete der aggressive Beschuldigte fußläufig, konnte ...

mehr