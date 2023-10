POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und dem Polizeipräsidium Bielefeld zum Fund einer Leiche in Horn-Bad Meinberg

Bielefeld (ots) - Schm/Am Donnerstagabend kam es in der Nahariyastraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und zwei Fußgängerinnen. Gegen 19:05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Lage mit einem PKW BMW die Herforder Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Nahariyastraße bog er nach links ab und verlor dabei offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit ...

mehr