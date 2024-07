Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei bittet um Hinweise zu Auseinandersetzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntag gegen 6.30 Uhr vor einem Club in der Schubertstraße bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise. Im Zuge von Streitigkeiten soll mindestens eine Person von zwei Tätern verletzt worden sein. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, waren weder das Opfer noch die beiden vermeintlichen Täter vor Ort. Personen, die Hinweise auf die Beteiligten, insbesondere auf den Geschädigten, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Person steigt auf Fahrzeuge - Sachschaden

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 22 und 23 Uhr in der Weinbergstraße verursacht. Der Unbekannte stieg auf insgesamt vier Fahrzeuge und beschädigte diese. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Radfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 15 Uhr in der Gartenstraße erlitten. Ein 36-jähriger Pkw-Lenker übersah den Senior, der geradeaus weitefahren wollte, beim Abbiegen in die Zeppelinstraße. Der 73-Jährige stürzte infolge der Kollision und zog sich Schürfwunden zu, die keine sofortige medizinische Versorgung erforderten. Der Sachschaden fiel gering aus.

Ravensburg

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Samstagabend in der Zogenfeldstraße einen BMW X3 gestreift und Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursacht. Nach der Kollision mit dem Heck des BMW fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Betrunken verirrt

Einen vermeintlichen Einbrecher hat eine Anwohnerin am Samstag kurz vor Mitternacht am Fenster ihrer Wohnung in der Neuwiesenstraße ertappt. Der zunächst Unbekannte wollte durch ein Fenster in die Wohnräume einsteigen, konnte jedoch von der Bewohnerin in die Flucht geschlagen werden. Eine alarmierte Polizeistreife traf wenig später den deutlich alkoholisierten 17-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Wohnung an, der hilflos umherirrte und seine Freunde suchte. Der Jugendliche wurde von einem Familienangehörigen abgeholt. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten.

Baindt

Fahrer kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zeugen zu einem Verkehrsunfall sucht das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Sonntag kurz nach 16 Uhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer von der Straße abgekommen ist und sich mehrfach überschlagen hat. Angaben des 25-Jährigen zufolge war er auf der Bundesstraße 30 in Richtung Bad Waldsee unterwegs und fuhr an der Anschlussstelle Baindt ab. Kurz nach der Abfahrt soll ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit GP-Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Der 25-Jährige wich aus, kam auf den Grünstreifen, prallte in die Leitplanke und überschlug sich folglich mehrfach. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Um den BMW kümmerte sich der Abschleppdienst. Hinweise zum Unfall sowie zu dem unbekannten Lenker eines mutmaßlich grauen Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Argenbühl

Vater lässt sich von 16-Jährigem nach Hause fahren - Anzeige

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Wangen hat am Samstag gegen 22.45 Uhr in Eglofstal einen Pkw-Lenker gestoppt, der langsam und unsicher unterwegs war. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie einen 16-Jährigen am Steuer des Wagens feststellten. Der 43 Jahre alte alkoholisierte Vater des Jugendlichen saß auf dem Beifahrersitz. Eigenen Angaben zufolge habe er den 16-Jährigen gebeten, ihn aufgrund seiner Alkoholisierung nach Hause zu fahren. Der Jugendliche ist aufgrund seines Alters nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten dem Duo die Weiterfahrt und zeigten beide bei der Staatsanwaltschaft an.

Isny

Unfall mit Handy in der Hand

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr in Kleinholzleute mit seinem Fahrrad gestürzt ist. Laut Zeugen hatte der Mann während der Fahrt sein Smartphone in der Hand und war dadurch abgelenkt. An einer abschüssigen Stelle konnte der 27-Jährige die Geschwindigkeit mit nur einer Hand am Lenker nicht mehr kontrollieren und stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand kein nennenswerter Schaden.

Isny

Unbekannter schiebt Quad in Bach

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Hengelesmühle" mit einem Quad kollidiert ist. Durch den wuchtigen Anstoß stürzte das Quad in den angrenzenden Bach. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Leutkirch

Mann belästigt Kinder im Freibad

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Sonntag in einem Freibad in der Kemptener Straße zwei Kinder unsittlich berührt haben soll. Der Tatverdächtige soll die beiden 12-jährigen Mädchen gegen 16.30 Uhr im Schwimmbecken unter Wasser im Bereich der Hüfte angefasst haben. Als sich die Mädchen Hilfe von Familienangehörigen suchten, kam es kurzzeitig zu verbalen Streitigkeiten mit dem 33-Jährigen und einer größeren Personengruppe. Eine alarmierte Polizeistreife schlichtete den Streit, erteilte dem alkoholisierten 33-Jährigen einen Platzverweis und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Unbekannter fährt Auto an

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 20 Uhr, an einem Toyota in der Dangelspitzstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell