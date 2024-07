Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Im Tunnel alkoholisiert Unfall verursacht und liegengeblieben

Auf ein beschädigtes Fahrzeug im Riedleparktunnel wurde eine Streife der Bereitschaftspolizei am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr aufmerksam. Den Beamten gegenüber gab der 31-jährige Fahrer zunächst an, einen Reifenplatzer gehabt zu haben. Wie sich jedoch anhand der Spurenlage herausstellte, dürfte der Mann zuvor mit seinem VW gegen den linken Randstein geprallt und der Reifen dadurch zerstört worden sein. Anschließend kollidierte das Fahrzeug noch mit der Leitplanke, sodass ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 31-Jährigen eine leichte Alkoholisierung festgestellt, weswegen dieser eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Friedrichshafen/Langenargen

Trunkenheitsfahrten

Zwei Trunkenheitsfahrten stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Samstag auf Sonntag fest. Am Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 40-jährigen Pkw-Lenker in der Ailinger Straße, nachdem Zeugen zuvor eine auffällige Fahrweise in Schlangenlinien gemeldet hatten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann daraufhin einen Wert von über 3,4 Promille. Neben einer Blutprobe musste der 40-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 30-jähriger Radfahrer in der Unteren Seestraße in Langenargen kontrolliert. Hier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von annähernd 2 Promille, weswegen auch der Radfahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Beide Tatverdächtigen gelangen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Neukirch

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag kurz vor 9 Uhr auf der L 333. Die 88-jährige Lenkerin eines Daimler wollte auf der L 331 von Unterrussenried kommend die L 333 in Richtung Wildpoltsweiler überqueren. Hierbei übersah sie mutmaßlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mitsubishi eines 66-Jährigen. Durch die folgende Kollision verletzten sich die beiden Beteiligten leicht und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Wechselseitige Körperverletzung

Wegen wechselseitiger Körperverletzung gelangen zwei 34 und 24 Jahre alte Männer zur Anzeige. Sie waren am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr am Landungsplatz in deutlich betrunkenem Zustand aus bislang nicht bekanntem Grund aneinandergeraten und hatten sich dabei gegenseitig leicht verletzt. Nachdem sich der Jüngere auch gegenüber dem einschreitenden Sicherheitsdienst aggressiv zeigte, musste er von diesem kurzzeitig am Boden fixiert und schließlich unter Gegenwehr von der Polizei mit Handschließen gefesselt werden. Für ihn endete die Nacht in polizeilichem Gewahrsam, der Ältere kam dem ihm gegenüber ausgesprochenen polizeilichen Platzverweis nach.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Auerbuckel am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Der 21-jährige Lenker eines Toyota wollte trotz durchgezogener Linie wohl einen vor ihm fahrenden VW überholen. Nachdem Gegenverkehr kam, habe der Fahrer das Manöver abgebrochen und sei wieder hinter dem VW eingeschert. Da dessen 61-jähriger Fahrer aufgrund der für ihn unklaren Verkehrssituation im gleichen Moment abgebremst habe, sei der Jüngere hinten aufgefahren. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet das Polizeirevier Überlingen etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Bermatingen

Pkw brennt aus

Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Bermatingen und Neufrach ein Audi in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Der 36-jährige Fahrer hatte während der Fahrt verbrannten Geruch wahrgenommen und kurz darauf Flammen im Fußraum festgestellt. Nachdem er im Bereich einer Bahnunterführung zu einem Wirtschaftsweg angehalten und zusammen mit seinem 37-jährigen Beifahrer den Wagen verlassen hatte, geriet der Audi in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, das auch leicht auf eine angrenzende Grünfläche an der Bahnlinie übergegriffen hatte. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Streckenabschnitt der Bahnlinie temporär gesperrt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Salem

Auto kollidiert mit Steinmauer

Gegen eine Steinmauer ist ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 23.30 Uhr auf der Überlinger Straße geprallt, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der junge Fahrer kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Peugeot rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit der dort befindlichen Mauer und kam daraufhin auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7.000 Euro. Aufgrund der Kollision mit der Steinmauer brach diese zusammen und stürzte auf drei dahinter geparkte Autos und gegen eine Hauswand. Dabei entstand weiterer Sachschaden in Höhe von knapp 3.000. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Peugeot.

Frickingen

Radfahrerin schwerverletzt

Eine 66-jährige Radfahrerin ist am Sonntag gegen 10 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung Rickenwiesen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau, die einen Helm trug, kam offenbar ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Daraufhin wurde sie von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

