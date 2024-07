Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter filmt Frau

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg zu einem Vorfall, der sich am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Rutenfestgelände ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter filmte eine 21-Jährige, die sich auf einer Toilette beim Rutenfestzelt befand, von oben mit seinem Smartphone. Als die Frau auf den Vorfall aufmerksam wurde, schrie sie den Unbekannten an, woraufhin dieser flüchtete. Laut einer Zeugin soll der Mann etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte offenbar orangenes Haar und einen orangenen Bart. Hinweise zu dem Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Pkw gerät in Brand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montag gegen 13.30 Uhr der Audi eines 29-Jährigen während der Fahrt in Brand geraten. Auf Höhe Danketsweiler stotterte der Wagen, woraufhin der 29-Jährige anhielt. Beim Neustart entwickelte sich im Motorraum ein Brand, der von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden musste. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro beziffert. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Weingarten

E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Verursacher

Ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.30 Uhr in der Niederbieger Straße leicht verletzt worden. Der Jugendliche überquerte die Straße bei grüner Fußgängerampel von der Daimlerstraße in Richtung Lägelerstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war von der B 30 kommend in Richtung Waldseer Straße unterwegs und kollidierte mit dem Vorderrad des Scooters. Der 15-Jährige stürzte aufgrund der Kollision über die Motorhaube auf die Straße. Ohne sich um den Jungen zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hielt an, um sich nach dem Gesundheitszustand des Jugendlichen zu erkundigen. Erst im Nachhinein kamen die Verletzungen des 15-Jährigen zutage, der in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sowie den Verkehrsteilnehmer, der anhielt, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Unfallflucht

Auf 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Audi Q3 verursacht hat. Der Unbekannte streifte den Wagen, der in der Panoramastraße abgestellt war, an dessen Front. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er nach der Kollision weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Trotz Gegenverkehrs überholt - Unfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 7.15 Uhr auf der L 325 zwischen Leupolz und Ungerhaus ereignet hat. Eine 20-jährige Opel-Lenkerin scherte trotz Gegenverkehr zum Überholen eines Renault aus. Der bislang unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen SUV musste ausweichen, um nicht frontal mit dem Opel zu kollidieren. Beim Wiedereinscheren streifte die 20-Jährige den Twingo vorne links, sodass Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstand. Nach der Kollision fuhr die 20-Jährige weiter und konnte von einer alarmierten Polizeistreife im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Zeugen des Unfalls sowie der Lenker des schwarzen SUV werden gebeten, sich unter 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Argenbühl

Überholmanöver führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

Verhältnismäßig glimpflich ist das riskante Überholmanöver eines Porsche-Fahrers am Montag gegen 16.30 Uhr auf der B 12 zwischen Staudach und Eglofstal ausgegangen. Der Lenker des Porsche überholte in Fahrtrichtung Wangen eine Pkw-Kolonne sowie einen Lkw. Dabei erkannte er offenbar einen entgegenkommenden VW und einen BMW zu spät, sodass dessen Fahrer ausweichen mussten, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei geriet der 40-jährige BMW-Fahrer ins Bankett und überfuhr einen Leitpfosten, sodass an seinem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstand. Der Fahrer des Porsche setzte seine Fahrt indes fort und scherte Zeugenangaben zufolge wieder hinter dem Lkw ein, sodass weitere Fahrzeuglenker abbremsen mussten. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht und bittet Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

