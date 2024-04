Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zwei Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (24.04.2024) kam es in der Zeit von 08:20 Uhr bis 15:55 Uhr auf der Stephanstraße in Remscheid zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Peugeot Cabrio und ein 3er BMW parkten, unweit der Einmündung zur Rosenhügeler Straße, am rechten Fahrbahnrand der Stephanstraße in Richtung Burger Straße. Als der Halter des Peugeot gegen 15:55 Uhr sein Fahrzeug in Betrieb nehmen wollte, entdeckte er einen Unfallschaden. Die gesamte linke Fahrzeugseite war zerkratzt und der linke Außenspiegel beschädigt. Ein gleiches Schadensbild war bei einem vor dem Peugeot geparkten BMW zu erkennen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher (Fahrzeug/Fahrzeugführer) geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

