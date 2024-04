POL-W: W Mann nach Alleinunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am Montag, 22.04.2024, fand im Polizeipräsidium Wuppertal an der Friedrich-Engels-Allee die jährliche Bergische Sicherheitskonferenz statt. Zu diesem Austausch über sicherheits- und ordnungsrelevante Themen im Städtedreieck hatte Polizeipräsident Markus Röhrl eingeladen. An der Konferenz ...

mehr