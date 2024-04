Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Montag (22.04.2024 um 15:45 Uhr) kam es auf der Straße Schüttendelle in Höhe der Rosenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (12). Zwei Kinder (12 und 11) überquerten aus der Rosenstraße kommend die Straße Schüttendelle in Richtung eines Supermarktes. Während die beiden Jungs auf einer Sperrfläche auf der Straße stoppten, um den Autoverkehr passieren zu lassen, drehte sich nach bisherigen Erkenntnissen der 12-Jährige um und lief zurück in Richtung Rosenstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes Sprinter eines 59-jährigen Solingers. In der Folge stürzte der Junge zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell