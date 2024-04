POL-W: RS Pkw kommt von der Fahrbahn ab - eine Person leicht verletzt

Wuppertal (ots) - Mittwochmittag (17.04.2024, 13:15 Uhr) ereignete sich in Elberfeld ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind. Eine 28-Jährige war mit ihrem VW Polo auf der Südstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als in Höhe des dortigen Schwimmbades ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn überqueren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere ...

