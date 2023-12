Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau nach Ladendiebstahl festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (11. Dezember) gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Barbarastraße in Siegburg gerufen. Der Filialleiter schilderte den Beamten, dass er die 35-jährige Tatverdächtige beobachtet habe, wie sie mehrere Verkaufsartikel aus den Regalen entnahm und diese in einen Einkaufswagen packte. Im Anschluss habe sie den Kassenbereich mit dem gefüllten Einkaufswagen verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Verkaufsartikel hatten einen Gesamtwert von über 600 Euro. Die wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Frau wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde sie einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls leiteten die Beamten gegen die 35-Jährige ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell