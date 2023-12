Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin Geldbörse gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Samstag (09. Dezember) wurde in Troisdorf eine 79 Jahre alte Frau Opfer eines Diebstahls. Die Dame hatte gegen 13:40 Uhr Geld bei ihrer Hausbank an der Kölner Straße abgehoben. Dabei sei ihr ein unbekannter Mann aufgefallen, der der Seniorin im Anschluss auch zu ihrer Wohnanschrift in der Heidestraße folgte. Dort half der etwa 60-Jährige der Seniorin, ihren Rollator hochzuheben. Erst in ihrer Wohnung bemerkte die Frau dann, dass ihre Geldbörse nicht mehr im verschlossenen Reißverschlussfach ihrer Jacke steckte. In dem Portemonnaie befanden sich eine EC-Karte, ein Ausweisdokument und über 300 Euro Bargeld. Ob der Unbekannte das Geld gestohlen hat, ist unklar. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 170 bis 175 Zentimeter groß, gebräunter Teint, sprach unauffälliges Deutsch und war mit einem Hut bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241 541-3221. (Uhl)

