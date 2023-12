POL-SU: Linienbus schiebt PKW gegen LKW

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 318 (Overather Straße/L318) zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid ist eine Person am Donnerstagabend (07. Dezember) tödlich verletzt worden. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil auf der L318 ein PKW frontal gegen einen Baum geprallt sei und der Wagen in Vollbrand stünde. In ...

