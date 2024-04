Polizei Wuppertal

POL-W: W Großeinsatz an Gymnasium in Wuppertal-Barmen - Gemeinsame Presseerklärung von Polizei Düsseldorf und Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am heutigen Freitag (19.04.2024) kam es in den Vormittagsstunden an einem Gymnasium in Barmen zu einem großen Einsatz der Polizei. Gegen 10:00 Uhr meldete eine Hinweisgeberin der Polizei eine verdächtige Person im Bereich des Gymnasiums Sedanstraße. Die Person sollte nach Angaben der Zeugin möglicherweise bewaffnet gewesen sein. Die Polizei begann umgehend mit umfangreichen Ermittlungs- und Suchmaßnahmen in der Schule und auf dem Schulgelände. Der Bereich um die Schule wurde dazu großräumig abgesperrt. Im Einsatzverlauf durchsuchten Spezialeinheiten die Schule. Auch ein Polizeihubschrauber war eingesetzt. Hinweise auf eine konkrete Person, bestätigten sich nicht. Die Schülerinnen und Schüler wurden durch Einsatzkräfte wohlbehalten aus der Schule begleitet und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

