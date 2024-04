Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugen gesucht - Seniorin in Lüttringhausen zu Boden gestoßen

Wuppertal (ots)

Am 15.04.2024, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Straße Am Schützenplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine 72-jährige Frau war auf dem Gehweg der Straße Am Schützenplatz im Bereich eines Supermarktes unterwegs, als sie zwei Personen hinter sich wahrnahm und unvermittelt einen Schlag von hinten spürte. In der Folge stürzte die Seniorin zu Boden und erlitt Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

