POL-W: W Polizeieinsatz an Wuppertaler Grundschule

Wuppertal (ots) - Am Dienstag (23.04.2024 um 21:25 Uhr) kam es auf der Berliner Straße zu einem Alleinunfall eines E-Scooter Fahrers (38). Der Wuppertaler fuhr auf dem Radweg der Berliner Straße in östliche Richtung. Unweit des Berliner Platzes verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. ...

