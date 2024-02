Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Merten: 26-Jähriger brach sich das Bein - Polizei sucht zwei Zeugen

Bornheim (ots)

Bereits am Abend des 13.01.2024 wurde bei einem 26-jährigen Mann ein Beinbruch festgestellt, den er sich nach bisherigem Sachstand auf dem Nachhauseweg von einer Karnevalsveranstaltung in Bornheim-Merten zugezogen haben muss. Eine entsprechende Online-Anzeige war am 18.01.2024 bei der Bonner Polizei eingegangen, woraufhin das Kriminalkommissariat 14 Ermittlungen aufnahm.

Da weiterhin unklar ist, ob ein Sturz-/Unfallgeschehen oder möglicherweise auch ein Körperverletzungsdelikt ursächlich für die Verletzung sein könnte, suchen die Ermittlerinnen und Ermittler aktuell nach zwei Zeugen, die den 26-Jährigen an diesem Abend nach Hause gefahren haben sollen. Dabei soll es sich nach Angaben des Geschädigten um eine Frau und einen Mann gehandelt haben, die er nicht näher beschreiben kann. Beide hatten den Mann, der sich gegen 20:20 Uhr an der Martinstraße fußläufig auf den Heimweg begeben hatte, nach bisherigem Ermittlungsstand an einer Baustelle in der Offenbachstraße aufgesammelt. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell