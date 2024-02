Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch

Alfter: 29-jähriger Fahrer eines PKW verunfallt nach versuchter Fahrzeugkontrolle

Bonn (ots)

Am 23.02.2024, gegen 17:00 Uhr, sollte im Bereich Bonn-Tannenbusch der Führer eines PKW durch die Besatzung eines Streifenwagens der Bonner Polizei kontrolliert werden. Er ignorierte die Anhaltesignale des Streifenwagens, erhöhte seine Geschwindigkeit und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Im Verlauf seiner Fahrt von Tannenbusch in Richtung Alfter fuhr der 29-jährige Fahrer des PKW ohne Fremdeinwirkung in zwei parkende PKW auf dem Herseler Weg in Alfter. Vor dem Unfallgeschehen wurde der PKW durch die nachfahrenden Polizeibeamten aus den Augen verloren. Er konnte allerdings unmittelbar nach dem Unfall am Unfallort festgenommen werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde er leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Aufgrund von Hinweisen auf möglichen Konsum berauschender Mittel wurde durch einen Polizeiarzt eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem eigentlich außer Betrieb gesetzten PKW waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Der PKW wurde mittels eines Abschleppers sichergestellt. Des Weiteren ist der 29-jährige nach ersten Ermittlungen nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei geführt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden wird durch die aufnehmenden Polizeibeamten auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der PKW-Führer von der Wache entlassen./ MZ

