POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Prinhöfte

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Mittwoch, 23. August 2023, 18:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt. Der 60-jährige Mann aus Nordenham befuhr den Gehweg der Hansingstraße in Richtung Großensieler Straße. An der Einmündung zur Straße "Zum Weserstrand" kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 23-jährigen Nordenhamers, der nach ...

