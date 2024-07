Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Freitag (05.07.2024) gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Straße "Im Feldle" in Bietigheim-Bissingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge machten die Unbekannten keine Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell