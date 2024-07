Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht auf Parkplatzgelände in der Schlossstraße - Zeugen gesucht

Zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (04.07.2024) gegen 12:20 Uhr in der Schlossstraße in Ehningen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker fuhr mutmaßlich irrtümlich vorwärts auf das Parkplatzgelände einer Gesamtschule. Von diesem Parkplatz versuchte der Lkw-Lenker wieder rückwärts rauszufahren. Hierbei stieß er mit seinem Gefährt, bei welchem es sich um einen weißen Lkw mit Kofferaufbau und ausländischem Kennzeichen gehandelt haben soll, gegen eine Eibe und verursachte einen Sachschaden von rund 1.200 Euro. Nachdem sich der Fahrer den Schaden anschaute, standen zwei unabhängige Passanten mit dem Fahrer des Lkw in Kontakt, welche ihm mutmaßlich aus dem Parkplatz lotsten und ihm den Weg zeigten. Der Fahrer des Lkw fuhr im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Ehningen bittet mögliche Zeugen und insbesondere die beiden Passanten, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de sich zu melden.

