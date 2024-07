Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Riet: Dreiste Trickdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Masche bestohlen noch unbekannte Täter am Freitag (05.07.2024) einen Senior im Vaihinger Ortsteil Riet. Eine etwa 50 Jahre alte Frau und ein ca. 20 Jahre alter Mann klingelten gegen 09.40 Uhr an der Tür des Geschädigten in der Furtbergstraße und baten um das Auffüllen eine Wasserflasche gegen Bezahlung. Der Senior kam der Bitte nach. Als er seine Geldbörse zur Hand nahm, griff die Frau unvermittelt hinein, entnahm mindestens 100 Euro Bargeld und flüchtete gemeinsam mit dem 20-Jährigen zu Fuß in Richtung Raiffeisenstraße.

Der Geschädigte konnte die 50-Jährige als etwa 160 cm groß und korpulent beschreiben. Ihr Begleiter soll schlank und etwa 165 cm groß gewesen sein.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

