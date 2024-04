POL-WHV: Pressemitteilung für die Zeit von Freitag, 12.04.2024 bis Sonntag, 14.04.2024, 09:00 Uhr

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Brand im Kleingartenverein in Varel ++ Zeugen gesucht

Aus ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 12. April 2024, gegen 21:45 Uhr, eine Laube in der Kleingartenkolonie am Grashof in Varel in Brand. Das Feuer konnte durch die Ortsfeuerwehr der Stadt Varel gelöscht werden. Die Laube wurde durch die Flammen zerstört, die genaue Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Friesland: Gemeinsame Verkehrskontrollen durch Polizei und Zoll Etwa 200 Fahrzeuge wurden im Rahmen einer Kontrollaktion unter Leitung der Polizei Varel überprüft. Aus Sicht der Verkehrssicherheit kann das Ergebnis als erfreulich bezeichnet werden, es mussten nur wenige Verstöße geahndet werden. Mit dem Ziel der Bekämpfung der Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr wurden die Kontrollen am Freitag, 12. April 2024, ab 16:00 Uhr, durch Einsatzkräfte der Polizei und Angehörigen des Zolls durchgeführt. Neben den genannten Schwerpunkten wurden im Rahmen des ganzheitlichen Ansatzes auch der technische Zustand der Fahrzeuge überprüft und anderweitige Verkehrsverstöße geahndet. Um 17:03 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann aus Jever kontrolliert. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, weil er einen Elektroschocker in seinem Pkw mitführte. Gleiches erwartet einen 35-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, der um 20:07 Uhr kontrolliert wurde. Er führte einen Teleskopschlagstock mit sich. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen einen 36-jährigen Mann aus Sande und einen 41-jährigen Mann aus Varel eingeleitet, da sie ihre Pkw im Straßenverkehr geführt hatten, obwohl sie unter der Beeinflussung von Cannabis standen. Blutprobenentnahmen wurden durch Ärzte durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden geahndet.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Bockhorn Am Samstag, 13. April 2024, um 17:45 Uhr, überholte ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer auf der Uhlhornstraße. Hierbei übersah er die 30-jährige Fahrzeugführerin eines VW, die ihm entgegenkam. Bei geringer Geschwindigkeit kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall in Varel

Am Samstag, 13. April 2024, ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der B437 ein Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Wilhelmshavener befuhr mit seinem KIA die Bockhorner Straße stadtauswärts. In Höhe der Abfahrt zur Straße Am Jadebusen wechselte dieser auf die Abbiegespur in Richtung Langendamm. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem 59-jährigen Mercedes Fahrer aus Jade, der die Abbiegespur bereits befuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, eine Schutzplanke wurde ebenfalls beschädigt.

