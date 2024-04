Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 12.04.2024 - 14.04.2024

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Schortens

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 18.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever in der Menkestraße in Schortens einen 16-jährigen Fahrer eines sogenannten E-Scooters. Hierbei wurde festgestellt, dass die Versicherung für das Fahrzeug mit Ablauf des 29.02.2024 endete und kein neuer Versicherungsschutz vorlag. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 13.04.2024, gegen 00.30 Uhr, in Schortens-Heidmühle, wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Jever

Am Samstag gegen 21.30 Uhr wurde durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever eine 36-jährige, männliche Person sitzend in seinem Pkw in Jever angetroffen. Offensichtlich wurde der Pkw unmittelbar zuvor durch diesen geführt. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 0/oo. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sogenanntes "Hoverboard" im öffentlichen Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr wurde im Rahmen der Streife festgestellt, wie eine 20-jährige, männliche Person in Schortens die Straße "An der alten Bundesstraße" völlig unbeleuchtet mit einem sogenannten "Hoverboard" befuhr. Da diese Art der Fahrzeuge aufgrund ihre Bauart und Geschwindigkeit keinerlei Straßenzulassung erhalten, war das Hoverboard folglich auch nicht versichert. Für Hoverboards gelten keinerlei Ausnahmen, so dass diese auch grundsätzlich der Fahrerlaubnispflicht unterliegen. Zu den Tatsachen, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß wurde im Rahmen der Kontrolle zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,48 Promille. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Hohenkirchen

Am Freitag, 12.04.2024, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.20 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw, VW Tiguan, auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale offensichtlich durch das Öffnen einer weiteren Fahrzeugtür beschädigt. Es entstand ein Schaden an der Fahrertür des VW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach zu kommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das entsprechende Fahrzeug geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Sande

Am Samstagabend gegen 22.25 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die Hauptstraße in Sande. Um in eine Seitenstraße abzubiegen, verringerte dieser seine Geschwindigkeit, was ein folgender 20-jähriger Motorradfahrer offensichtlich zu spät bemerkte und auf den Vorrausfahrenden auffuhr. Beide Motorräder kamen zu Sturz, wodurch beide Fahrer und der Sozius des auffahrenden Motorrades verletzt wurden. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Jever

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 10.55 Uhr, bog eine 60-jährige Pkw-Fahrerin in Jever von der Mühlenstraße ab und übersah hierbei eine 78-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin kam zu Sturz, verletzte sich hierbei schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

