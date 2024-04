POL-VIE: 240413 Willich-Wekeln: PKW-Fahrerin überholt Radfahrer, dieser kommt zu Fall

Willich (ots) - Am Freitagnachmittag betraten drei Personen eine Parfumerie in Willich an der Friedrichstraße. Die Männer verteilten sich umgehend in verschiedenen Bereichen des Geschäfts. Im weiteren Verlauf lenkte einer der Männer die Angestellte der Parfumerie ab, während sich die andern Beiden Ware in ihre Jacken steckten und das Geschäft fluchtartig ...

mehr