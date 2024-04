Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ladendiebe rauben Parfum und verletzen Mitarbeiterin einer Parfumerie

Willich (ots)

Am Freitagnachmittag betraten drei Personen eine Parfumerie in Willich an der Friedrichstraße. Die Männer verteilten sich umgehend in verschiedenen Bereichen des Geschäfts. Im weiteren Verlauf lenkte einer der Männer die Angestellte der Parfumerie ab, während sich die andern Beiden Ware in ihre Jacken steckten und das Geschäft fluchtartig verließen. Auch der dritte Täter nahm noch Diebesgut an sich und flüchtete. Als die 58-jährige Mitarbeiterin aus Kerken sich einem der Diebe in den Weg stellte, packte dieser sie und stieß sie zu Boden, wodurch sie Schürfwunden und Prellungen erlitt. Trotz intensiver Fahndung, unter anderem mit einem Personenspürhund, blieben die Täter unerkannt. Sie wurden als ca. 16 Jahre alt und allesamt zwischen 167 und 175 cm groß und schlank beschrieben. Alle Drei sollen schwarze Haare haben und mit dunklen Jeanshosen und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Einer der Täter solle ein helles Oberteil getragen haben, ansonsten seien die anderen Beiden auch am Oberkörper dunkel gekleidet gewesen. Sollten sie Hinweise auf die Personen geben können oder Zeuge des Vorfalls gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (279)

