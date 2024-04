POL-VIE: Mobile Toilette brennt vollständig aus

Viersen-Dülken (ots) - Zwischen dem 10. April, 22:20 Uhr, und dem 11. April, 08:10 Uhr, kam es in der Lindenallee in Dülken zu einem Einbruch. Vermutlich gelangten die Täter über den Kellereingang ins Haus und entwendeten eine dreistellige Summe Bargeld sowie elektronische Geräte. Falls Ihnen in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie es bitte unter der Rufnummer 02162-377-0 der ...

