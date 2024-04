POL-VIE: Einbrecher nutzen Schlafenszeit zum Einbruch

Viersen-Süchteln/Rahser (ots) - Am Mittwoch gegen 14.00 klingelte ein Mann bei einer Seniorin auf der Hochstraße in Süchteln. Er sei Mitarbeiter des Ordnungsamtes, und es habe einen Wasserschaden in der Nachbarschaft gegeben. Deswegen müsse er auch das Haus der Süchtelnerin überprüfen. Während also die Frau im Badezimmer das laufende Wasser beobachtete, ...

mehr