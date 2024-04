Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Wasserwerker unterwegs - Kripo bittet um Hinweise

Viersen-Süchteln/Rahser (ots)

Am Mittwoch gegen 14.00 klingelte ein Mann bei einer Seniorin auf der Hochstraße in Süchteln. Er sei Mitarbeiter des Ordnungsamtes, und es habe einen Wasserschaden in der Nachbarschaft gegeben. Deswegen müsse er auch das Haus der Süchtelnerin überprüfen. Während also die Frau im Badezimmer das laufende Wasser beobachtete, durchsuchte der Unbekannte Schränke und Schubladen. Er stahl Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist nach Angaben des Opfers etwa 30-40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank, hat dunkle Haare und sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug ein graues Basecap. Ebenfalls am Mittwoch, kurz vor 14.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einem Haus auf der Dechant-Stroux-Straße in Viersen-Rahser. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und müsse das Wasser untersuchen, da dieses möglicherweise versucht sei. Die Eigentümerin ließ den Mann in die Wohnung. Während die Frau im Badezimmer nach dem Wasser schaute, durchsuchte der Mann mehrere Schränke. Beute machte er offenbar keine. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er hat dunkelblondes Haar und trug eine dunkle Hose und ein dunkelblaues Hemd. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen. Zeugen melden sich bitte über die 02162-377-0 beim Kriminalkommissariat in Kempen. /wg (272)

