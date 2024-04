Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Die 17-Jährige war auf dem Hoserkirchweg in Richtung Viersener Krankenhaus unterwegs. Gegen 07.45 Uhr passierte sie die Kreuzung an der Hohlstraße und wurde hier von einem Auto erfasst. Die Fahrerin des Pkw, eine 34-jährige Viersenerin, kam aus dem Hüsgesweg und fuhr in die Hohlstraße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 17-Jährigen. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtsverstöße sind zwei der Hauptunfallursachen. Unser Appell: Wenn Sie abbiegen oder Kreuzungen überqueren wollen, schauen sie noch mal genau hin, ob nicht doch noch ein anderer Verkehrsteilnehmer da ist, der vor Ihnen fahren oder gehen darf. Nehmen Sie sich Zeit. Nur so behalten Sie immer und überall den Überblick. Fahren Sie auch immer mit angepasster Geschwindigkeit. Das wichtigste ist aber: Gegenseitige Rücksicht! Kommen Sie gut durchs Wochenende. /wg (277)

