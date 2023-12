Polizei Hamburg

POL-HH: 231206-6. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei vermissten Jugendlichen aus Hamburg-Rahlstedt

Zeit: 05.12.2023, 10:07 Uhr; Ort: Hamburg-Rahlstedt, Liliencronstraße

Die Polizei Hamburg fahndete öffentlich mit Lichtbildern nach zwei 15- und 17-jährigen Mädchen. Siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5666210

Beide haben sich selbständig und wohlauf am Polizeikommissariat 11 eingefunden und wurden anschließend von den diensthabenden Polizisten in Gewahrsam genommen. Sie werden noch heute in ihre Rahlstedter Unterkunft zurückgeführt.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind beendet.

