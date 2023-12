POL-HH: 231206-3. Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 15- und 17-jährigen Mädchen aus Hamburg-Rahlstedt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 26.10.2023, 23:20 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Wilstorfer Straße Ende Oktober wurden in Harburg zwei Männer durch Schüsse verletzt. Spezialeinheiten der Polizei haben gestern Nachmittag zwei Tatverdächtige verhaftet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war es in einem Hinterhof an der Wilstorfer Straße zunächst zu einem Streit und einer ...

mehr