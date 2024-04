Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherheitspartnerschaft zur Bekämpfung der Clankriminalität: Behördenvertreter unterzeichnen regionale Kooperationsvereinbarung

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 11.04.24, folgten auf Initiative der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Vertreterinnen und Vertreter von Staatsanwaltschaft, Kommunen und anderer Behörden einem Termin zur Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Bildung einer Sicherheitspartnerschaft zur interdisziplinären Bekämpfung von Gefahren, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch clankriminelle Gruppierungen im Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmshaven. Wie der Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland betonte, ist Clankriminalität ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aus diesem Grund müssen bei der abstrakten Bekämpfung des Phänomens alle staatlichen Stellen mit einbezogen und die bereits bestehende Zusammenarbeit intensiviert werden. Ziel der Sicherheitspartnerschaft ist der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren und die Verhütung von Straftaten durch kriminelle Clanstrukturen in der Region. Hierfür sollen die beteiligten Behörden einen gegenseitigen engen Austausch pflegen und die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Ein gemeinsames, vernetztes und strukturiertes Vorgehen ist hierbei die Grundlage. Dabei soll gleichzeitig einer ethnischen Stigmatisierung entgegengewirkt werden. Zu den beteiligten Behörden der Sicherheitspartnerschaft gehören neben der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Osnabrück, die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland, die Bundesagentur für Arbeit, das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, die Stadt Jever, die Gemeinde Zetel, die Stadt Schortens, die Gemeinde Wangerooge, der Zoll, die Stadt Varel, die Gemeinde Sande, die Gemeinde Wangerland, die Gemeinde Bockhorn, das Finanzamt sowie das Jobcenter Wilhelmshaven. Inspektionsleiter Heiko von Deetzen bedankte sich im Anschluss an die Unterzeichnung ausdrücklich für das verlässliche Zusammenwirken aller beteiligten Behörden.

