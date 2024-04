POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Wilhelmshaven (ots) - Am heutigen Donnerstag, 11.04.24, gegen 07:00 Uhr, drang dem Schulhausmeister beim Öffnen der Oberschule Nordsee-Campus schwarzer Rauch entgegen. Im der Schule stellte die sofort alarmierte Feuerwehr eine noch warme Brandstelle fest. Bereits am Montag, 08.04.24, wurde in den frühen Morgenstunden im Schulsekretariat eine Brandlegung festgestellt. ...

