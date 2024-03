POL-FR: Kenzingen: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 23.03.2024, gegen 01:20 Uhr, wurde der Brand eines Holzstapels in der Straße "Lichsenweg" in Lörrach-Haagen gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Holzhaufen in Flammen. Nach vorliegenden Informationen handelte es sich hierbei um einen kürzlich geschlagenen, drei Ster großen, Buchenholzstapel. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand zeitnah ab. Der entstandene ...

mehr