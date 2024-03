Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Radfahrer kollidiert mit Zug nach Missachtung des Rotlichts an einem Bahnübergang

Freiburg (ots)

Am 22.03.2024, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in der Eisenbahnstraße in Stühlingen ein Verkehrsunfall. Am beschrankten Bahnübergang missachtete ein 82-jähriger Radfahrer das Rotlichtsignal und überquerte den Bahnübergang, als sich ein Zug näherte.

Der Radfahrer kollidierte gegen die linke Fahrzeugseite der anfahrenden Regionalbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, um dort behandelt zu werden. Trotz der Gefahrenbremsung kamen nach jetzigem Kenntnisstand keine Personen in der Regionalbahn zu Schaden. Am Fahrrad und der Regionalbahn entstand Sachschaden.

Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen hat die erforderlichen Ermittlungen übernommen.

PPFR, FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell