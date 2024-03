Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach; Brand eines Holzstapels - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.03.2024, gegen 01:20 Uhr, wurde der Brand eines Holzstapels in der Straße "Lichsenweg" in Lörrach-Haagen gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Holzhaufen in Flammen. Nach vorliegenden Informationen handelte es sich hierbei um einen kürzlich geschlagenen, drei Ster großen, Buchenholzstapel.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand zeitnah ab.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 450 Euro.

Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Lörrach, Telefonnummer 07621/1760, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können.

