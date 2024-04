Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 12.04. bis 14.04.2024

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Diebstahl

Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, entwendete ein 25 jähriger Täter zwei Dosen Energy und zwei Schachtel Zigaretten aus einem Supermarkt in Voslapp. Der Ladendetektiv hatte die Tat zuvor beobachtet und den Beschuldigten nach der Kassenzone gestellt. Dort schlug der Beschuldigten sofort auf den Ladendetektiven ein. Erst unter Mitwirkung von mehreren Mitarbeitern konnte der Beschuldigte unter Kontrolle gebracht werden.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Wohnung in der Bromberger Straße eingebrochen und eine Spielekonsole entwendet. Bei der Spurensuche konnte im Keller ein eingeschlagenes und geöffnetes Kellerfenster festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagabend, gegen 18.35 Uhr, stieß in der Ebertstraße 124 ein Fahrradfahrer mit einem 6 jährigen Kind zusammen. Das Kind war zuvor unvermittelt vom Gehweg auf den Radweg gelaufen. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Kind wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fahrradfahrer soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und trug eine Brille, eine Wollmütze, ein weißes Hemd und eine blaue Hose. Evt. trug er noch eine grüne Jacke. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-215 zu melden.

