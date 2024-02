BPOL-HH: Gefährlicher Eingriff in Bahnverkehr - Personenunfall durch Achtungspfiff eines Triebfahrzeugführers und durchgeführte Schnellbremsung verhindert - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 13.02.2024 gegen 03.15 Uhr geriet ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann (m.26) am Hamburger Hauptbahnhof in das Visier einer Streife der Bundespolizei. Die Überprüfung der Personaldaten ergab gleich zwei Haftbefehle (Diebstahl, Betrug) gegen den Mann. Seit Mitte September 2023 wurde der ...

mehr