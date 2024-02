Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,97 Promille: Betrunkener Mann wurde per Haftbefehl gesucht- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 13.02.2024 gegen 03.15 Uhr geriet ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann (m.26) am Hamburger Hauptbahnhof in das Visier einer Streife der Bundespolizei.

Die Überprüfung der Personaldaten ergab gleich zwei Haftbefehle (Diebstahl, Betrug) gegen den Mann. Seit Mitte September 2023 wurde der Verurteilte per Haftbefehl gesucht, da er geforderte Geldstrafen nicht gezahlt hatte und bislang "untergetaucht" war.

Der indische Staatsangehörige wurde zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten fest.

Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 36 Tagen zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell