Landkreis Ravbensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall - Verursacher deutlich alkoholisiert

Über drei Promille ergab ein Alkoholtest bei einem 64-jährigen Unfallverursacher nach einem Auffahrunfall am Dienstag kurz nach 18 Uhr in der Wangener Straße. Eine 20 Jahre alte Seat-Fahrerin musste an der dortigen Ampel abbremsen, was der 64-Jährige zu spät erkannte und mit seinem Wohnmobil auffuhr. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 64-Jährigen deutlichen Alkoholeinfluss fest. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. Der 64-Jährige gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Ravensburg

Dieb bedient sich an Automaten

An einem Hofautomaten in Furt bei Obereschach hat sich im Zeitraum zwischen Montagfrüh und Dienstag, 10 Uhr, ein unbekannter Dieb bedient. Der Unbekannte entwendete den Schlüssel für den Automaten in einer benachbarten Scheune und in der Folge die Geldeinnahmen. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges im Bereich des Verkaufsautomaten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Pfefferspray in Festzelt gesprüht

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Dienstag kurz nach 22 Uhr in einem Festzelt auf dem Rutenfest mit Pfefferspray gesprüht hat. Etliche Feiernde erlitten dadurch Atemwegsreizungen und mussten das Festzelt fluchtartig verlassen. 19 Personen mussten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden, fünf Jugendliche und zwei Erwachsene wurden zudem zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Sechs Notärzte und 37 Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Der Reizstoff verflüchtigte sich rasch, sodass keine weiteren Personen Beeinträchtigungen erfuhren. Die Ermittler bitten weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zu dem als südländisch beschriebenen Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Motorradfahrerin übersehen - Unfall

Eine 16 Jahre Yamaha-Fahrerin und ihre gleichaltrige Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 15 Uhr in der Gartenstraße leicht verletzt worden. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin übersah die beiden Jugendlichen beim Ausfahren aus einem Tankstellengelände, sodass die 16-Jährige auszuweichen versuchte. Dabei stürzte sie. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Falsch abgebogen - Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr an der Abfahrt der Anschlussstelle Ravensburg-Nord gefordert. Eine 32 Jahre alte Audi-Fahrerin fuhr von der B 30 aus Richtung Friedrichshafen kommend ab. Unmittelbar nach der Abfahrt bog sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in Richtung Berg ab. Dort prallte sie mit dem ordnungsgemäß aus Richtung Berg kommenden Audi einer 34-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst aufgeladen.

Horgenzell

Arbeitsunfall fordert einen Schwerverletzten

Ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Arbeitsunfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der K 8039 bei Geigen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge befuhr der Mann das Hanggelände der dortigen Baustelle, sodass das Lkw-Gespann in Schräglage geriet. Ein ebenfalls auf der Baustelle eingesetzter Baggerfahrer versuchte, das Gespann mit seiner Schaufel zu stabilisieren und ein Umkippen zu verhindern. Als der 63-Jährige zudem begann, die hydraulische Mulde anzuheben, kippte das Gespann nach links den Hang hinunter. Der 63-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus. Der Sachschaden am Lkw-Gespann kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Berg

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Rund 1,7 Promille hatte ein 21-jähriger Opel-Fahrer am Mittwoch kurz nach Mitternacht intus, als er mit seinem Wagen zwischen Kasernen und Ettishofen von der Fahrbahn abkam. Dort streifte er ein Verkehrszeichen, bevor er im Acker zum Stehen kam. Weder der 21-Jährige noch sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 21-Jährigen wahr und veranlassten nach dem positiven Vortest zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Den Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten. Der 21-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wangen

Fahrzeug gerät in Brand

Komplett ausgebrannt ist ein Cupra am Dienstag kurz nach 23 Uhr. Der 39-jährige Lenker des Wagens war auf der A 96 unterwegs, als eine Kontrollleuchte aufleuchtete. Auf einem Parkplatz bei Bahnhof Ratzenried fing das Fahrzeug sofort an zu brennen. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr zügig vor Ort war, brannte der Cupra vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus, der Sachschaden wird auf rund 38.000 Euro beziffert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wangen

Kennzeichendieb unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Kennzeichen von mindestens zwei Fahrzeugen im Widdersteinweg und in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße entwendet. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Diebstahls und bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen der Taten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Krankentransport kommt von Fahrbahn ab

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstag gegen 13.40 Uhr der Fahrer eines Krankentransports in der Ravensburger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der aus Richtung Ravensburg kommende 20-Jährige überfuhr zwei Verkehrsinseln und kam schließlich zwischen Bäumen in einem Graben zum Stehen. Der 32 Jahre alte Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. An dem Ford Transit entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Er musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Leutkirch

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss Fahrzeug zu Schrott gefahren

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen dürfte ein 23-Jähriger gestanden haben, der am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit seinem Fiat auf einem Feldweg in der Verlängerung des St.-Emanuel-Wegs verunfallt ist. Der 23-Jährige kam von dem Weg ab und blieb im Graben stecken. Um den Wagen zu befreien, beschädigte er eine Sitzbank, um die Latten zum Unterkeilen der Räder zu benutzen. Da dies nicht gelang, versuchte er, einen fremden Pkw zu entwenden. Anwohner wurden auf den Mann aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese ordnete eine Blutentnahme in einer Klinik an und beschlagnahmte den Führerschein des 23-Jährigen. Der Fiat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe entstand, musste abgeschleppt werden.

