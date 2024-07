Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

E-Scooter-Fahrer übersieht Auto

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der Binger Straße mit einem Auto kollidiert. Als der 18-Jährige nach links über eine Querungshilfe abbiegen wollte, übersah er das bereits auf seiner Höhe befindliche Auto und stieß mit diesem zusammen. Leicht verletzt wurde der E-Scooter-Fahrer daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp über 1.000 Euro.

Sigmaringen

Unbekanntes Fahrzeug gestreift - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in der Karlstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine 86-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Bismarckstraße unterwegs, als sie auf Höhe der evangelischen Stadtkirche einem Rettungswagen auswich und die linke Fahrzeugseite eines dort stehenden unbekannten Autos beschädigte. Die Frau begab sich direkt zum Polizeirevier um den Unfall zu melden. Kurz darauf befand sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr an der Unfallstelle. Personen die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Fahrerzeug und Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Widerstand gegen Polizeibeamte

Weil er am Mittwochnachmittag nach einem Unfall einfach das Weite gesucht und sich später gegen die Maßnahmen der Beamten gewehrt hat, muss ein 36-jähriger Mann mit Anzeigen rechnen. Er hatte sich offenbar alkoholisiert hinters Steuer seines Autos gesetzt und beim Ausparken in der Meßkircher Straße in Krauchenwies Sachschaden angerichtet. Als die Polizei hinzugerufen wurde, suchte der 36-Jährige das Weite. An der Halteranschrift angetroffen zeigte sich dieser vollkommen uneinsichtig und leistete Widerstand. Darüber hinaus sprach der aggressive 36-Jährige durchweg Beleidigungen und Drohungen aus. Er musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben und wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Leibertingen

Unbekannter richtet in Kirche Sachschaden an

Eine unbekannte Person hat am Dienstag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in einer Kirche in der Straße "Herrenbühl" Sachschaden angerichtet. Der oder die Unbekannte zündete Kerzen an und stellte diese auf das Kirchengestühl. Durch das Abbrennen entstand am Gestühl und der Auflage Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Des Weiteren wurden auch sämtliche Kerzen auf und um den Altar herum angezündet. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Bad Saulgau

Betrunkener stürzt mit Fahrrad

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 58-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Max-Eyth-Straße mit seinem Fahrrad gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Mann einen Wert von knapp 2,2 Promille an. Ein Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen in ein Krankenhaus, wo seine leichte Verletzungen behandelt wurden. Darüber hinaus musste er eine Blutprobe abgeben.

Herdwangen-Schönach

Tödlicher Arbeitsunfall

Tödliche Verletzungen hat sich ein 65 Jahre alter Mann am Mittwochabend bei einem Arbeitsunfall in Oberndorf zugezogen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 19 Uhr auf einer Leiter mit Gartenarbeiten beschäftigt. Dabei hantierte er mit einer Motorsäge, woraufhin es zum Unfall kam. Er verletzte sich mit dem Gerät schwer und stürzte von der Leiter. Ein verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. An der Unglücksstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Marbach

Unbekannter lockert Radschrauben

Nachdem ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend und Mittwochmittag mehrere Radschrauben eines in der Dr.-Haug-Straße parkenden Autos gelockert hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Fahrerin des Pkw wurde während der Fahrt glücklicherweise rasch aufmerksam und konnte ihren Wagen noch rechtzeitig stoppen. Personen die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell