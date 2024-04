Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendieb entkommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde am Freitagabend (26.04.2024) gegen 19:25 Uhr in einem Ladengeschäft in der Klett-Passage von einem 59-jährigen Ladendetektiv beim Ladendiebstahl beobachtet. Der Detektiv hatte zunächst beobachten können, wie der Mann mehrere Waren in bislang unbekanntem Wert aus einem Regal nahm und diese in seine Jackentasche steckte. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Als der Dieb vor dem Geschäft von dem 59-Jährigen auf den Diebstahl angesprochen und ins Detektivbüro gebeten wurde, flüchtete er. Er wurde von dem Detektiv noch kurz festgehalten, konnte aber anschließend in Richtung der Bahnsteige der Stadtbahn flüchten und unerkannt entkommen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, 170 - 175 Zentimeter groß und schlanke Figur. Er trägt dunkles, gelocktes und hochstehendes Haar. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose mit mehreren Einschnitten in den Hosenbeinen, einer blau-weißen Camouflagejacke aus Fleece und Sportschuhen in den Farben schwarz, weiß und rot. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

