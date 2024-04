Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angebliche Stadtmitarbeiter bestehlen Seniorin in Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag (25.04.2024) an der Parlerstraße eine 87-Jahre alte Frau bestohlen. Die Männer klingelten gegen 15.00 Uhr an der Wohnung Frau und gaben sich als Mitarbeiter der Stadt aus um in die Wohnung zu gelangen. Einer der Beiden lenkte die 87-Jährige mit angeblichen Rohrarbeiten ab, während sein Komplize Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Wohnung stahl. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

