POL-S: Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 29 Jahre alter Taxifahrer ist am Freitagmorgen (26.04.2024) in der Seelbergstraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Der 29-Jährige fuhr gegen 06.15 Uhr in der Seelbergstraße Richtung Daimlerstraße. Auf Höhe der Hausnummer sieben soll ihm ein Radfahrer entgegengekommen sein. Der Taxifahrer musste ausweichen und prallte mit seinem Toyota gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW einer 43-jährigen Frau. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 13.000 Euro. Von dem Fahrradfahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

