LPI-GTH: Pferdekoppel beschädigt

Eisenach (ots) - Ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters geriet am Freitagabend, 06.05.2024, in der Bahnhofstraße in eine Polizeikontrolle. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab dieser einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folgen seiner Fahrt. (Bezugsnummer 0087513/2024). Selbiges geschah am 07.04.2024, ...

mehr